Кучер название причины поражения Днепра-1 в матче с АЭКом в Лиге Европы

В четверг, 18 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023 между Днепром-1 и кипрским АЭК Ларнака. К сожалению, подопечные Александра Кучера потерпели минимальное поражение.

Кучер: Не хватило концентрации

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер прокомментировал поражение от АЭК Ларнака (1:2) в квалификации Лиги Европы. Специалист назвал главные ошибки своих подопечных.

Кстати Днепр-1 проиграл АЕКу в Лиге Европы в матче с дикой ошибкой голкипера: видеообзор

"Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже иной уровень, чем те команды, против которых мы играли на собрании во время подготовки, так и получилось, не хватило концентрации, возможно опыта еврокубкового и поэтому в первом тайме было тяжеловато.

Но в перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и уже стало нам лучше выходить в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме", – сказал Кучер.

Из-за полномасштабного вторжения россии домашний поединок для днепрян состоялся в словацком городе Кошице. Наставник украинской команды подчеркнул, что на стадионе царила невероятная атмосфера.

Атмосфера на стадионе? Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо,

– отметил тренер.

Ответный матч будет сыгран 25 августа в Ларнаке. Победитель этой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы, а неудачник сыграет в группе Лиги конференций.