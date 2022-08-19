Кучер: Не вистачило концентрації

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував поразку від АЕК Ларнака (1:2) у кваліфікації Ліги Європи. Фахівець назвав головні помилки своїх підопічних.

До речі Дніпро-1 програло АЕКу у Лізі Європи у матчі з дикою помилкою голкіпера: відеоогляд

"Ми ретельно готувалися, для нас це була перша офіційна гра, а крім того це була перша єврокубкова гра і для мене, і для багатьох хлопців. Ми казали, що у нас будуть помарки, і вони можуть бути для нас плачевні, адже це вже інший рівень, ніж ті команди, проти яких ми грали на зборах під час підготовки. Так воно і вийшло. Не вистачило концентрації, можливо досвіду єврокубкового і через це у першому таймі було важкувато.

Але у перерві поговорили, випустили вперед Артема Громова, і вже стало у нас набагато краще виходити в атаці. У нас були хороші моменти, могли забивати і не один, і не два голи. Могли і виграти, і програти – але це футбол. Було видно у хлопців бажання, що вони прагнули перемагати і здобувати позитивний результат. Ось це мені сподобалося у другому таймі", – сказав Кучер.

Через повномасштабне вторгнення росії домашній поєдинок для дніпрян відбувся у словацькому місті Кошице. Наставник української команди наголосив, що на стадіоні панувала неймовірна атмосфера.

Атмосфера на стадіоні? Було дуже приємно грати. Чудова атмосфера, хочу подякувати вболівальників, які прийшли на матч і нас весь час підтримували. Нам це дуже сподобалося, їм велике спасибі,

– зазначив тренер.

Зверніть увагу! Матч-відповідь буде зіграний 25 серпня в Ларнаці. Переможець цієї дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи, а невдаха зіграє в групі Ліги конференцій.