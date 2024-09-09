Руководство стадиона "Атлет" отреагировало на обвинения Ирины Лищинской

В государственном предприятии СК "Атлет" опровергли информацию, которую распространила в своих соцсетях Ирина Лищинская. Руководство предоставило официальных позиций относительно работ на объекте.

На своей фейсбук-странице легкоатлетка Ирина Лищинская раскритиковала действия на стадионе "Атлет". По ее словам, там начали устанавливать теннисные корты вместо секторов легкой атлетики.

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Реакция СК "Атлет" на обвинения

В государственном предприятии отметили, что с 2020 года стадион находится в состоянии реконструкции для улучшения условий тренировки спортсменов и подготовки к сертификации IV категории. Реконструкция позволит использовать его как стадион разминки НСК "Олимпийский". Однако руководство объяснило, что из-за полномасштабного вторжения России, появилась необходимость увеличения финансирования армии, финансирование реконструкции и строительные работы были остановлены.

Андрей Бурлаков, исполняющий обязанности директора ГП "СК "Атлет", объяснил, что в 2024 году было принято решение временно обустроить на центральной части стадиона грунтовые теннисные корты, что позволит получить дополнительные поступления для поддержки функционирования объекта и оплаты коммунальных услуг. В частности он отметил, что легкоатлетические сектора и другие спортивные объекты остались на своих местах, а корты временно разместили на футбольном поле.

Также руководство предприятия отметило, что стадион будет доступен для массового бега после выполнения необходимых защитных мероприятий.

Справка. Ирина Лещинская также напомнила о том, что сначала забрали у стадиона землю из секторов для метаний и построили новостройки. Руководство стадиона отметило, Министерство молодежи и спорта и ГП "СК "Атлет" отстояли и оформили в собственность государства права на землю рядом со стадионом, где планируется создание новых секторов для метаний, там ведутся проектные работы.

Отметим, что Ирина Лищинская – украинская легкоатлетка, призер Олимпиады-2008 и чемпионата мира-2007. На обоих турнирах она завоевала серебряные медали.