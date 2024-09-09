На своїй фейсбук-сторінці легкоатлетка Ірина Ліщинська розкритикувала дії на стадіоні "Атлет". За її словами, там почали встановлювати тенісні корти замість секторів легкої атлетики.

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Реакція СК "Атлет" на звинувачення

У державному підприємстві зазначили, що з 2020 року стадіон перебуває в стані реконструкції для покращення умов тренування спортсменів і підготовки до сертифікації IV категорії. Реконструкція дозволить використовувати його як стадіон розминки НСК "Олімпійський". Однак керівництво пояснило, що через повномасштабне вторгнення Росії, з'явилася необхідність збільшення фінансування армії, фінансування реконструкції та будівельні роботи були зупинені.

Андрій Бурлаков, виконуючий обов’язки директора ДП "СК "Атлет", пояснив, що у 2024 році було прийнято рішення тимчасово облаштувати на центральній частині стадіону ґрунтові тенісні корти, що дозволить отримати додаткові надходження для підтримки функціонування об’єкта та оплати комунальних послуг. Зокрема він зауважив, що легкоатлетичні сектори та інші спортивні об’єкти залишилися на своїх місцях, а корти тимчасово розмістили на футбольному полі.

Також керівництво підприємства наголосило, що стадіон буде доступний для масового бігу після виконання необхідних захисних заходів.

Довідка. Ірина Ліщинська також нагадала про те, що спочатку забрали у стадіону землю з секторів для метань і побудували новобудови. Керівництво стадіону зазначило, Міністерство молоді та спорту та ДП "СК "Атлет" відстояли та оформили у власність держави права на землю поруч зі стадіоном, де планується створення нових секторів для метань, там ведуться проєктні роботи.

Відзначимо, що Ірина Ліщинська – українська легкоатлетка, призерка Олімпіади-2008 та чемпіонату світу-2007. На обидвох турнірах вона здобула срібні медалі.