"Сине-желтый" пьедестал: украинские паралимпийцы завоевали полный комплект наград
Источник:24 канал
В норвежском Лиллехаммере продолжается паралимпийский чемпионат мира по зимним видам спорта. 20 января – день биатлона.
Невероятный результат украинцев
Представительницы Украины изрядно порадовали своим выступлением. Украинки не оставили шансов своим конкуренткам, поскольку все оказались на пьедестале.
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В соревнованиях по биатлону (класс стоя) они заняли первое, второе и третье места в индивидуальной гонке на 12,5 километров.
Золотую награду получила Ирина Буй, "серебро"– Александра Кононова, а "бронзу" – Людмила Ляшенко.Достойное внимания! За шесть дней чемпионата мира в Норвегии украинцы завоевали 13 медалей: 3 золота, 4 серебра и 6 бронзовых наград.
В чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону принимают участие спортсмены из 32 стран мира.
Команду Украины представляют 25 спортсменов с инвалидностью, которые будут выступать в лыжных гонках и биатлоне и бороться за отбор Паралимпийских лицензий.