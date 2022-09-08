Сине-желтая сказка закончилась: Словения остановила Украину в 1/4 финала ЧМ-2022 по волейбол

Мужская сборная Украины еще до четвертьфинала ЧМ-2022 по волейболу со Словенией переписала историю. "Сине-желтые" остановились на стадии 1/4 финала.

Убедительная партия украинцев

Украинская сборная в этом четвертьфинале не только против словенского соперника, но и трибун. Ведь поединок национальная команда Словении играла при поддержке родных болельщиков, пишет 24 канал.

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Подопечные Угиса Крастиньша начала матч с двух блоков. Словенцы быстро ликвидировала преимущество украинцев, но никак не могла приблизиться к "сине-желтым" в счете – 13:7. Очень классно наши волейболисты действовали во время атак соперника, постоянно блокировав удары словенцев.

Семенюк отдал очко сопернику, подав в сетку. Но хозяева турнира почти сразу ответили украинской команде той же монетой – 14:8.

Команда Крастиньша старалась не подпускать соперника ближе, чем на шесть очков.

Тупчий увеличил преимущество украинцев к 19:12 благодаря редкому эйсу. Два волейболиста Словении не разобрались между собой, мяч пролетел между ними и попал в пределы площадки.

Очков от Тупчия позволило Украине забрать первый сет – 25:18. Очень уверена партия от украинцев.

Драматический сет

Во втором сете наша сборная благодаря Семенюку первой размочила нули на табло. Далее словенцы перехватили инициативу и взяли три очка. Счет уже стал в пользу хозяев чемпионата мира – 1:3.

Во второй партии было гораздо сложнее. Этого сета словенцы минимально вели по счету. Подопечные Крастиньша сумели переломить ход поединка и второй раз в этой партии повели – 12:14. Тупчию в этот вечер было не остановить.

На двух последующих подачах баллы взяли словенцы, сравнив счет 14:14. Но потом даже повели в счете с разницей в три результативных удара – 19:15. Далее главный тренер Украины взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Это сразу дало результат – два подряд балла для украинцев.

Остальное очко было очень напряженным. Украинцам показалось, что волейболист соперника коснулся пальцами мяча перед тем, как тот вышел за пределы площадки. Но челлендж был неуспешным. Словения взяла вторую партию – 26:24.

Словенцы поймали фарт в руки

Третий сет начался по сценарию второго – 6:6. Равный счет 15:15 через несколько минут превратился в 23:17 в пользу словенских волейболистов.

К сожалению, украинцам не удалось догнать соперника. А эйс от словенцев закончил сет – 25:19. Словения взяла вторую подряд партию.

Кураж по-словенски

В четвертом сете Словения в очередной раз доказала, что я хозяином турнира. Словенцы поймали кураж и уверенно шли к победе в партии и матче. Тренер сборной Украины в тайм-аутах говорил ребятам, что они потеряли уверенность, но нужно бороться за каждый мяч.

Плотницкий и Семенюк начали сокращать преимущество соперника 22:17. Как бы это ни досадно звучало, но Словения взяла третью подряд партию 25:23.

К сожалению, хозяева турнира остановили мужскую сборную Украины в четвертьфинале чемпионата мира-2022 по волейболу.