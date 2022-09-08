Переконлива партія українців

Українська збірна у цьому чвертьфіналі не лише проти словенського суперника, а й трибун. Адже поєдинок національна команда Словенії грала за підтримки рідних уболівальників, пише 24 канал.

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Підопічні Угіса Крастіньша розпочала матч із двох блоків. Словенці швидко ліквідувала перевагу українців, але ніяк не могла наблизитись до "синьо-жовтих" у рахунку – 13:7. Дуже класно наші волейболісти діяли під час атак суперника, постійно блокувавши удари словенців.

Семенюк віддав очко супернику, подавши у сітку. Але господарі турніру майже одразу відповіли українській команді тією ж монетою – 14:8.

Команда Крастіньша старалась не підпускати суперника ближче, ніж на шість очок.

Тупчій збільшив перевагу українців до 19:12 завдяки рідкісному ейсу. Два волейболісти Словенії не розібрались між собою, м'яч пролетів поміж них та влучив у межі майданчика.

Очок від Тупчія дозволило Україні забрати перший сет – 25:18. Дуже впевнена партія від українців.

Драматичний сет

У другому сеті наша збірна завдяки Семенюку першою розмочила нулі на табло. Далі словенці перехопили ініціативу та взяли три поспіль очки. Рахунок вже став на користь господарів чемпіонату світу – 1:3.

У другій партії було куди складніше. Цього сету словенці мінімально вели у рахунку. Підопічні Крастіньша зуміли переламати хід поєдинку та вдруге у цій партії повели – 12:14. Тупчія цього вечора було не зупинити.

На двох наступних подачах бали взяли словенці, зрівнявши рахунок 14:14. Та згодом навіть повели у рахунку з різницею у три результативні удари – 19:15. Далі головний тренер України взяв тайм-аут, щоб внести корективи у гру своїх підопічних. Це одразу дало результат – два поспіль бали для українців.

Останнє очко було дуже напруженим. Українцям здалось, що волейболіст суперника доторкнувся пальцями до м'яча перед тим, як той вийшов за межі майданчика. Але челендж був неуспішним. Словенія взяла другу партію – 26:24.

Словенці зловили фарт у руки

Третій сет розпочався за сценарієм другого – 6:6. Рівний рахунок 15:15 за кілька хвилин перетворився у 23:17 на користь словенських волейболістів.

На жаль, українцям не вдалось наздогнати суперника. А ейс від словенців закінчив сет – 25:19. Словенія взяла другу поспіль партію.

Кураж по-словенськи

У чвертому сеті Словенія вкотре довела, що я господарем турніру. Словенці зловили кураж та впевнено йшли до перемоги у партії та загалом матчі. Тренер збірної України у тайм-аутах казав хлопцям, що ті втратили впевненість, але потрібно боротись за кожен м'яч.

Плотницький та Семенюк почали скорочувати перевагу суперника 22:17. Як би це прикро не звучало, але Словенія взяла третю поспіль партію 25:23.

На жаль, господарі турніру зупинили чоловічу збірну України у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 з волейболу.