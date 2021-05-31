Без Роналду: УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов – фото

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сборную лучших игроков Лиги чемпионов. В нее вошли 23 футболиста.

Больше всего представителей делегировал в команду Челси – 7. Также стоит заметить, что в списке нет Криштиану Роналду с "Ювентуса".

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Символическая сборная Лиги чемпионов 2020/21

Голкиперы: Эдерсон (Манчестер Сити), Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Мэнди (Челси).

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилвелл (все – Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Дэвид Алаба (Бавария).

Полузащитники: Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Нголо Канте (все – Челси), Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – Манчестер Сити), Лука Модрич (Реал), Сержиу Оливейра (Порт).

Нападающие: Эрлинг Холанн (Боруссия Д), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал), Лионель Месси (Барселона).

В финале Лиги чемпионов Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити благодаря Каю Гаверцу, который забил единственный гол в матче. Украинец Александр Зинченко был признан лучшим игроком Мансити в проигранном поединке.