Рамос и ван Дейк: символическая сборная футболистов, которые пропустят Евро-2020

Все участники Евро-2020 объявили составы на матчи чемпионата Европы. Таким образом стало известно, какие футболисты оказались за бортом континентального первенства.

Различного рода травмы не позволили поехать на Евро-2020 сразу нескольким ведущим футболистам мира. Например, лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк так и не успел восстановиться после сложной травмы.

К слову Основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Травмы помешали и Марку-Андре Тер Штегену, Серхио Рамосу и Дани Карвахалю. Дебютировать на чемпионате Европы из-за травм не смогут Фати, Гринвуд, Заниоло.

Вместе с тем новоиспеченный защитник Баварии Дайо Упамекано не получил вызов в национальную команду Франции. Пожалуй, свой последний шанс сыграть на большом турнире потеряли Златан Ибрагимович и Марко Ройс.

Топ-футболисты, которые не сыграют на Евро-2020

Марк-Андре Тер Штеген (Германия) – 75 миллионов евро

Дани Карвахаль (Испания) – 40 миллионов евро

Серхио Рамос (Испания) – 14 миллионов евро

Дайо Упамекано (Франция) – 60 миллионов евро

Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 70 миллионов евро

Фати (Испания) – 80 миллионов евро

Мейсон Гринвуд (Англия) – 50 миллионов евро

Николо Заниоло (Италия) – 40 миллионов евро

Джесси Лингард (Англия) – 22 миллиона евро

Марко Ройс (Германия) – 15 миллионов евро

Златан Ибрагимович (Швеция) – 4 миллиона евро

Если брать стоимость игроков по данным Transfermarkt , то суммарная цена символической сборной оценивается в 470 миллионов евро. Стоимость этих 11 футболистов меньше всего 8 участников Евро-2020. Например, весь состав сборной Украины оценен в 197 миллионов евро.



Топ-футболисты, которые не сыграют на Евро-2020 / Инфографика Спорт 24