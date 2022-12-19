Лишь с одним французом в составе: символическая сборная чемпионата мира 2022

Авторитетное французское издание L’Equipe представило символическую сборную чемпионата мира 2022. В одиннадцать лучших попали сразу три бронзовых призера ЧМ и только один обладатель серебра.

В воскресенье 18 декабря завершился главный праздник футбола – Мундиаль-2022. Мир узнал имя чемпиона и лучших игроков ЧМ-2022.

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Свой вариант символической сборной ЧМ-2022 по футболу в Катаре представила французская газета L'Equipe. В 11-ку лучших футболистов попали три чемпиона мира, три бронзовых призера турнира, три марокканца и по одному представителю Англии и Франции.

Интересно, что в список лучших попал только один финалист чемпионата мира – Килиан Мбаппе.

Символическая сборная ЧМ-2022

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия/Динамо Загреб)

Доминик Ливакович (Хорватия/Динамо Загреб) Защитники: Ашраф Хакими (Марокко/ПСЖ), Ромен Саис (Марокко/Бешикташ), Йошко Гвардиол (Хорватия/РБ Лейпциг), Маркос Акунья (Аргентина/Севилья)

Ашраф Хакими (Марокко/ПСЖ), Ромен Саис (Марокко/Бешикташ), Йошко Гвардиол (Хорватия/РБ Лейпциг), Маркос Акунья (Аргентина/Севилья) Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина/Бенфика), Софьян Амрабат (Марокко/Фиорентина), Лука Модрич (Хорватия/Реал)

Энцо Фернандес (Аргентина/Бенфика), Софьян Амрабат (Марокко/Фиорентина), Лука Модрич (Хорватия/Реал) Нападающие: Букайо Сака (Англия/Арсенал), Лионель Месси (Аргентина/ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция/ПСЖ).

Напомним, что после финального матча чемпионата мира по футболу 2022, были розданы индивидуальные награды лучшим игрокам турнира.