Может, больше не выйти на корт: звезду тенниса дисквалифицировали из-за допинг-скандала
Источник:ITIA
В допинговом деле выдающейся румынской теннисистки Симоны Халеп поставлена точка. Чемпионку Ролан Гаррос-2018 и Уимблдона-2019 официально отстранили от соревнований.
Бывшая первая ракетка мира, выступавшая в этом звании в 2017 году, получила свой окончательный вердикт. Симона Халепа дисквалифицировали на 4 года из-за употребления запрещенных препаратов.
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Неприятный вердикт для титулованной теннисистки
Еще осенью 2022-го в организме румынской теннисистки нашли запрещенный роксадустат, который принимают для лечения анемии (заболевание, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и/или гемоглобина в единице объема крови). С момента расследования Халеп больше не выходила на корт.
Теперь она не сможет участвовать в Туре до 6 октября 2026, ведь ее дисквалификация отсчитывается с момента временного отстранения.
Звездная теннисистка была шокирована появлением запрещенного вещества в своем организме. уверяла, что сознательно не употребляла допинга во время US Open-2022.
Отметим, что тогда Халеп вылетела уже в первом круге Открытого чемпионата США-2022 от украинки Дарьи Снегирь – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6).
Не исключено, что это отстранение может заставить румынку "зачехлить" ракетку и попрощаться с профессиональной карьерой. К моменту возвращения на корт Халеп исполнится уже 34 года.
Главные теннисные достижения Симоны Халеп
- До этого допинг-скандала Халеп завоевала 24 трофея и заработала более 40 миллионов долларов.
- В ее активе 579 побед при 238 поражениях.
- Среди ее высоких достижений победа на Ролан Гаррос-2018 и на Уимблдоне-2019.
- Также доходила до финала Australian Open-2018 и до полуфинала US Open-2015. В 2014 году дошла до финала Итогового турнира, в котором проиграла легендарной американке Серене Уильямс.