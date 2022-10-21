Скандал в теннисе: бывшую первую ракетку мира поймали на допинге

Симона Халеп сдала положительную пробу во время US Open. Тогда румынская теннисистка вылетела от украинки уже в первом круге.

Халеп в беде

Известная румынская теннисистка Симона Халеп больше не выйдет на корт этого года. Спортсменка перенесла операцию на носу, а также попала в громкий допинговый скандал.

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Как стало известно СМИ, в моче румынки был найден препарат Roxadustat (FG-4592), запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Данный образец был взят в Халеп во время US Open 2022 года.

Детали скандала

Симона получила положительный тест только 7 октября. Она воспользовалась возможностью открытия пробы В, но и подтвердила наличие вещества в ее организме. Наказание для 31-летней румынки пока неизвестно.

. Roxadustat также имеет торговое название Evrenzo. Он предназначается для пациентов с анимией, возникшей из-за хронической болезни почек. Вещество стимулирует выработку эритроцитов и улучшает транспортировку кислорода в крови.

Интересно, что на этом турнире Grand Slam Халеп вылетела уже в первом круге. На ее пути встала украинка Дарья Снигур , выигравшая у более титулованной соперницы со счетом 1:2 (2:6/6:0/4:6).

Напомним, что в 2017 году Симона возглавляла рейтинг WTA, а ныне идет в нем на девятой позиции. На ее счету есть триумфы на Ролан Гаррос (2018) и Уимблдоне (2019), а также победа на Итоговом турнире WTA в 2013 году.