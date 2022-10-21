Халеп у халепі

Відома румунська тенісистка Сімона Халеп більше не вийде на корт цього року. Спортсменка перенесла операцію на носі, а також потрапила у гучний допінговий скандал.

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Як стало відомо ЗМІ, у сечі румунки був знайдений препарат Roxadustat (FG-4592), який є забороненим Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA). Даний зразок був взятий у Халеп під час US Open 2022.

Деталі скандалу

Сімона отримала позитивний тест лише 7 жовтня. Вона скористалась можливістю відкриття проби В, але і вона підтвердила наявність речовини в її організмі. Покарання для 31-річної румунки поки невідоме.

Довідка. Roxadustat має також торгову назву Evrenzo. Він призначається для пацієнтів з анімією, яка виникла через хронічну хворобу нирок. Речовина стимулює вироблення еритроцитів та покращує транспортування кисню в крові.

Цікаво, що на тому турнірі Grand Slam Халеп вилетіла вже у першому колі. На її шляху встала українка Дар'я Снігур, яка виграла у більш титулованої суперниці з рахунком 1:2 (2:6 / 6:0 / 4:6).

Нагадаємо, що у 2017 році Сімона очолювала рейтинг WTA, а нині йде у ньому на дев'ятій позиції. На її рахунку є тріумфи на Ролан Гаррос (2018) та Вімблдоні (2019), а також перемога на Підсумковому турнірі WTA у 2013 році.