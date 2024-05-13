Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в составе "матрасников" забил Родриго де Пауль.

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Историческое достижение

Этот результат позволил команде не только максимально приблизиться к квалификации в Лигу чемпионов-2024/2025 (отрыв 8 очков за 3 тура до конца чемпионата), но и войти в историю главному тренеру Диего Симеоне. Он стал автором сразу двух достижений.

Под руководством аргентинского наставника Атлетико набрал 976 очков – это новый рекорд Ла Лиги среди тренеров. По этому показателю он перегнал легендарного Луиса Арагонеса.

Топ-5 тренеров по количеству очков, набранных в чемпионате Испании

Диего Симеоне – 976 Луис Арагонес – 973 Хавьер Ирурета – 871 Эрнесто Вальверде – 860 Мануэль Пеллегрини – 814

Также победа над Сельтой стала для Диего Симеоне юбилейной 400-й во всех турнирах во главе Атлетико. Благодаря этому аргентинец стал первым тренером в истории испанского футбола, который достиг такой отметки с одной командой.

Справка. Сейчас Атлетико занимает четвертое место в таблице Ла Лиги и претендует еще даже на серебряные медали, отставая на 5 очков от Жироны, которая расположилась на второй строчке. Следующий поединок "матрасники" сыграют 15 мая в 23:00 на выезде против Хетафе.

Напомним, еще Диего Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года. За это время аргентинец завоевал с командой 9 титулов. Также он провел за мадридский клуб 167 матчей как игрок.