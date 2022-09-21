Смелость имеет цвет, целых два, – Сидорчук перед матчем с Шотландией
Источник:инстаграмм Сергея Сидорчука
В среду 21 сентября сборная Украины сыграет на выезде против Шотландии в Лиге наций. Опытный полузащитник Сергей Сидорчук сделал красивую публикацию в соцсетях перед игрой.
Сидорчук: Всегда с гордостью надевал цвета сборной
Сергей Сидорчук оказался в числе тех, кто сможет помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций. Капитан киевского Динамо совершил крутой пост в своем инстаграмме накануне первой игры против Шотландии.
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Полузащитник заявил, что горд носить футболку национальной команды. Футболист отметил, что синий и желтый цвета являются цветами смелости.
Всегда с гордостью надевал цвета сборной. Смелость имеет цвет. Целых два,
– подписал фото с пресс-конференции Сидорчук.
Отметим, что один из фанатов киевского Динамо рассказывал о помощи армии от Сидорчука.
Украина подходит к матчу у Глазго с потерями. Участие в поединке точно не приму целый ряд лидеров: Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Александр Зинченко и Эдуард Соболь. В последний момент к этому списку добавились Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.
Ситуация в группе
- После трех туров Украина лидирует в своей группе, имея в своем активе 7 очков. "Сине-желтые" идут без поражений - две победы и одна мировая.
- Шотландия "дышит в спину" украинца, поступая только одним баллом.
- Ирландия с 4 пунктами идет третьей, а Армения с 3 очками замыкает таблицу. Оба уже провели по четыре матча.