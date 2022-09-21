Сидорчук: Завжди з гордістю вдягав кольори збірної

Сергій Сидорчук потрапив у число тих, хто зможе допомогти збірній Україні у вересневих матчах Ліги націй. Капітан київського Динамо зробив крутезний пост у своєму інстаграмі напередодні першої гри проти Шотландії.

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Півзахисник заявив, що гордий носити футболку національної команди. Футболіст зауважив, що синій та жовтий кольори є кольорами сміливості.

Завжди з гордістю вдягав кольори збірної. Сміливість має колір. Цілих два,

– підписав фото з пресконференції Сидорчук.

Відзначимо, що один із фанатів київського Динамо розповідав про допомогу армії від Сидорчука.

Україна підходить до матчу у Глазго з втратами. Участь у поєдинку точно не візьму цілий ряд лідерів: Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко та Едуард Соболь. В останній момент до цього списку додались ще Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.

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