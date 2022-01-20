Швырнул куртку: Роналду разозлился из-за смены тренера – видео выходки звезды Манчестер Юнайтед

Звездный футболист Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду очень не любит, когда его заменяют в матчах. Наставник МЮ Ральф Рангник решил заменить нападающего в игре с Брентфордом, что возмутило форварда.

Роналду не понравилась его замена

Вечером 19 января МЮ играл на выезде против Брентфорда в перенесенном матче 17-го тура АПЛ. Во втором тайме "красные дьяволы" побеждали 0:2 и на 71-й минуте Рангник решил произвести замены.

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Наставник Манчестер Юнайтед выпустил вместо Роналду центрального защитника Гарри Магуайра. Криштиану покинул поле, пожав руку партнеру и тренеру.

Однако футболист демонстративно сбросил куртку и возмущенно сидел на скамейке для запасных.

Смотрите видео реакции Роналду

Возможно, реакция Роналду вызвана тем, что форвард не смог отличиться голом во втором матче за Манчестер Юнайтед.

Реакция тренера Манчестер Юнайтед

В комментарии BBC Sport Рангник заявил, что провел замену, потому что Роналду играл после повреждения.

Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди еще один матч,

– заявил специалист.

Кроме того, по словам тренера, он хотел усилить защиту, чтобы не упустить победу, как в поединке против Астон Виллы.

Рангник рассказал, что лично поговорил с Роналдом о его замене.

"Я сказал ему: "Слушай, Криштиано, тебе 36 и ты в прекрасной форме, но если станешь главным тренером, то будешь смотреть на это глазами главного тренера". Моя задача – принимать решения исключительно в пользу команды и клуба, и я надеюсь, что он думает так же", – резюмировал немец.

Благодаря победе в матче против Брентфорда МЮ набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.