Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: И. Тони, 85 – Эланга, 55, Гринвуд, 62, Рашфорд, 77

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Команды не забивали голов в первом тайме. Во второй половине игры манкунианцы трижды расписались в воротах хозяев: точные удары на счету Энтони Эланги, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рашфорда. Пчел хватило только на гол престижа Ивана Тони.

Красные дьяволы с 35 очками занимают седьмое место в таблице АПЛ. Брентфорд – на 14-й позиции.

В субботу, 22 января, манкунианцы сыграют против Вест Хэма. В этот день Брентфорд встретится с Вулверхэмптоном.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед видеообзор (для просмотра перейдите на ютуб)