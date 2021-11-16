Швейцария перепрыгнула Италию, хоккейный счет от Англии: результаты отбора на ЧМ-2022
Источник:24 канал
Отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре подходит к завершению. В понедельник, 15 ноября, в некоторых группах прошли поединки последнего тура.
Швейцария – Болгария 4:0
Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1
Швейцария – Болгария видеообзор
Северная Ирландия – Италия 0:0
Северная Ирландия – Италия видеообзор
Шотландия – Дания 2:0
Голы: Свуттар, 35, Адамс, 86
Шотландия – Дания видеообзор
Израиль – Фарерские острова 3:2
Голы: Дабур, 30(п), Вайссман, 58, Перец, 74 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72
Израиль – Фарерские острова видеообзор
Австрия – Молдова 4:1
Голы: Арнаутович, 4, 55 (п), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60
Австрия – Молдова видеообзор
Польша – Венгрия 1:2
Голы: Свидерски, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80
Польша – Венгрия видеообзор
Албания – Андорра 1:0
Гол: Чекичи, 74 (п)
Албания – Андорра видеообзор
Сан-Марино – Англия 0:10
Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
Удаление: Росси, 68 (Сан-Марино)
Сан-Марино – Англия видеообзор