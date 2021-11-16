Швейцарія – Болгарія 4:0
Голи: Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1
Швейцарія – Болгарія відеоогляд
Північна Ірландія – Італія 0:0
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Шотландія – Данія 2:0
Голи: Свуттар, 35, Адамс, 86
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Ізраїль – Фарерські острови 3:2
Голи: Дабур, 30 (п), Вайссман, 58, Перец, 74 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72
Ізраїль – Фарерські острови відеоогляд
Австрія – Молдова 4:1
Голи: Арнаутовіч, 4, 55 (п), Тріммель, 22, Любічіч, 83 – Ніколаеску, 60
Австрія – Молдова відеоогляд
Польща – Угорщина 1:2
Голи: Свідерскі, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80
Польща – Угорщина відеоогляд
Албанія – Андорра 1:0
Гол: Чекічі, 74 (п)
Албанія – Андорра відеоогляд
Сан-Маріно – Англія 0:10
Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
Вилучення: Россі, 68 (Сан-Маріно)
Сан-Маріно – Англія відеоогляд