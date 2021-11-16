Швейцария – Болгария 4:0

Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1

Швейцария – Болгария видеообзор

Северная Ирландия – Италия 0:0

Северная Ирландия – Италия видеообзор

Шотландия – Дания 2:0

Голы: Свуттар, 35, Адамс, 86

Шотландия – Дания видеообзор

Израиль – Фарерские острова 3:2

Голы: Дабур, 30(п), Вайссман, 58, Перец, 74 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72

Израиль – Фарерские острова видеообзор

Австрия – Молдова 4:1

Голы: Арнаутович, 4, 55 (п), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60

Австрия – Молдова видеообзор

Польша – Венгрия 1:2

Голы: Свидерски, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80

Польша – Венгрия видеообзор

Албания – Андорра 1:0

Гол: Чекичи, 74 (п)

Албания – Андорра видеообзор

Сан-Марино – Англия 0:10

Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
Удаление: Росси, 68 (Сан-Марино)

Сан-Марино – Англия видеообзор