Швейцария вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших четырех команд, занявших третье место в группе. Подопечные Владимира Петковича опередили Турцию, но пропустили вперед Уэльс и Италию.

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В 1/8 финала Швейцария получила фаворита Евро-2020 – Францию. И швейцарцы не стушевались перед чемпионами мира и сенсационно победили в серии пенальти.

Испанская команда заняла в своей группе второе место. "Красная фурия" не смогла победить Швецию и Польшу, но разгромила Словакию. В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике также сыграли дополнительные 30 минут с Хорватией. Испания сумела вырвать победу.

Швейцария – Испания: прогноз Favbet на матч 1/4 финала Евро-2020

Швейцарцы получили лишь одну победу в 22 матчах с испанцами. В активе "красной фурии" 16 побед. Еще 5 раз команды сыграли вничью. Впрочем, в четырех предыдущих матчах швейцарцы проиграли лишь раз.

Как и в матче с Францией – Швейцария андердог. Букмекеры дают коэффициент 3,60 на проход команды Петковича в полуфинал. Для Швейцарии это первый в истории четвертьфинал. В то же время шансы Испании выйти в следующий раунд букмекеры оценивают коэффициентом 1,33.

Испания фаворит на то, чтобы одержать победу в основное время игры. На их победу букмекеры предлагают коэффициент 1,67. Зато победа Швейцарии в основное время игры оценена коэффициентом 5,90.

На предварительной стадии Швейцария и Испания не смогли выиграть в основное время матча. Если команды опять не определят сильнейшего за 90 минут – коэффициент 3,85.

Испания одолела Хорватию в дополнительное время. Если подопечные Энрике повторят свое достижение на предыдущей стадии и снова выиграют в овертайме – коэффициент 9. Идентичный проход Швейцарии оценен коэффициентом 19.

Швейцария же довела матч с Францией в серии пенальти. Решающий удар не сумел реализовать Килиан Мбаппе. Это доказывает, что в лотерее шансы команд равны.

Победу Швейцарии в серии пенальти букмекеры оценивают коэффициентом 13. На Испанию в компании Favbet дают коэффициент 12.

Швейцария и Испания встретятся в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00.