Стартовая игра плей-офф на Евро-2024: где смотреть матч Швейцария – Италия

В субботу, 29 июня, начинается стадия плей-офф на чемпионате Европы по футболу. Первыми матч 1/8 финала на турнире проведут сборные Швейцарии и Италии.

Игра состоится в Берлине на "Олимпиаштадион". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Швейцария – Италия

На групповом этапе обе команды заняли вторые места в своих квартетах, однако сделали это в совершенно разных стилях. Швейцария в компенсированное время потеряла первую строчку, пропустив на нее Германию, а Италия на последней минуте выгрызла путевку в 1/8 финала, сравняв счет с Хорватией (1:1).

Это будет уже 62-я встреча между этими сборными. Значительное преимущество имеет "Скуадра Адзурра", которая победила в 29 поединках, также было зафиксировано 24 ничьих и 8 раз триумфовали швейцарцы. Баланс голов – 111:68

Матч Швейцария – Италия будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. Сайт 24 Канала проведет онлайн текстовую трансляцию поединка, а сразу после финального свистка будет доступен обзор встречи.

Отметим, что также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его местных каналах всего в течение континентального первенства покажут 22 поединка, в частности, 4 матча стадии 1/8 финала, но встреча Швейцарии и Италии не попала в этот перечень.

Напомним, что 29 июня будет сыграна еще одна игра на турнире. В 22:00 сильнейшего будут определять Германия и Дания.