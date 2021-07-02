Испания курьезным голом отметилась в воротах Швейцарии на Евро-2020: видео
2 июля 2021 , 19:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборные Швейцарии и Испании первыми определяют полуфиналиста Евро-2020. Испанская сборная сумела забить гол уже в начале четвертьфинального поединка.
Курьезный гол Испании
Испанская сборная заработала угловой. После подачи игрока Атлетико Коке мяч оказался у левого защитника Жорди Альбы.
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Защитник каталонской Барселоны не нашел продолжения атаки и решил нанести дальний удар.
Вратарь Швейцарии Ян Зоммер контролировал ситуацию, но в момент вмешался Денис Закария. Мяч рикошетом от игрока Швейцарии оказался в воротах Зоммера.
Автогол записали на Закарию, а не Жорди Альбу.
Видео гола Закарии
- В другом полуфинале в пятницу, 2 июля, сыграют сборные Бельгии и Италии. Матч состоится в Мюнхене и начнется в 22:00.