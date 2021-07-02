Курйозний гол Іспанії
Іспанська збірна заробила кутовий. Після подачі гравця Атлетіко Коке м'яч опинився у лівого захисника Жорді Альби.
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Оборонець каталонської Барселони не знайшов продовження атаки й вирішив завдати дальнього удару.
Воротар Швейцарії Ян Зоммер контролював ситуацію, але в момент втрутився Деніс Закарія. М'яч рикошетом від гравця Швейцарії опинився у воротах Зоммера.
Автогол записали на Закарію, а не Жорді Альбу.
Відео голу Закарії
- В іншому півфіналі у п'ятницю, 2 липня, зіграють збірні Бельгії та Італії. Матч відбудеться у Мюнхені й розпочнеться о 22:00.