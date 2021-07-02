Курьезный гол Испании

Испанская сборная заработала угловой. После подачи игрока Атлетико Коке мяч оказался у левого защитника Жорди Альбы.

Заслуживает внимания Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

Защитник каталонской Барселоны не нашел продолжения атаки и решил нанести дальний удар.

Вратарь Швейцарии Ян Зоммер контролировал ситуацию, но в момент вмешался Денис Закария. Мяч рикошетом от игрока Швейцарии оказался в воротах Зоммера.

Автогол записали на Закарию, а не Жорди Альбу.

Видео гола Закарии