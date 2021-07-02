Испания снова "привезла" себе гол на Евро-2020: как Шакири наказал "красную фурию" – видео

Сборной Швейцарии удалось отыграться в матче 1/4 финала Евро-2020 против Испании. "Красная фурия" потрясла соперника быстрым голом, на который Швейцария нашла ответ после перерыва.

"Привоз" Испании

Как и в матче 1/8 финала против Хорватии испанская сборная помогла сопернику отличиться важным голом. Швейцария сравняла счет на 68 минуте.

Смотрите также Испания курьезным голом отметилась в воротах Швейцарии на Евро-2020: видео

Защитники Испании Эмерик Ляпорт и Пау Торрес не смогли выбить мяч вблизи своей штрафной. После курьезной потери мяч оказался в Ремо Фройлера.

Футболист Швейцарии хладнокровно отдал пас на Джердана Шакири, который отправил мяч в угол – 1:1!

Видео гола Шакири