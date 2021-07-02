"Привоз" Іспанії

Як і в матчі 1/8 фіналу проти Хорватії іспанська збірна допомогла супернику відзначитися важливим голом. Швейцарія зрівняла рахунок на 68 хвилині.

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Захисники Іспанії Емерік Ляпорт та Пау Торрес не змогли вибити м'яч поблизу свого штрафного майданчика. Після курйозної втрати м'яч опинився у Ремо Фройлера.

Футболіст Швейцарії холоднокровно віддав пас на Джердана Шакірі, який відправив м'яч у кут – 1:1!

Відео голу Шакірі