Швейцарский суд оправдал экс-глав ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини по делу о коррупции

12:59

В пятницу, 8 июля, Федеральный швейцарский суд объявил приговор по делу о коррупции в отношении экспрезидента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини. Они обвинялись в незаконном присвоении около 2 миллионов долларов и подделке документов.