В Швейцарии оправдали футбольных деятелей
Обоим футбольным деятелям угрожал тюремный срок до 5 лет. Местные судьи оправдали чиновников и сняли с них обвинения.
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Я хочу выразить свое счастье для всех моих близких, что после семи лет лжи и манипуляций наконец-то победила справедливость. Моя борьба – это борьба против несправедливости. Я выиграл первый матч,
– сказал Платини после приговора суда.
Что известно о деле
- Расследование дела началось еще в 2015 году, однако обвинение бывшим председателям ФИФА и УЕФА швейцарская прокуратура выдвинула только в 2021 году.
- Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.
- В 2011 году они организовали выплату 2 миллионам швейцарских франков (2,08 миллиона долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.
- Чиновники отрицали правонарушения, заявляя, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы Мишеля в период с 1998 по 2002 год.
- Расследование привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА. Его отстранили от футбола на 7 лет.