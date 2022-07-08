В Швейцарии оправдали футбольных деятелей

Обоим футбольным деятелям угрожал тюремный срок до 5 лет. Местные судьи оправдали чиновников и сняли с них обвинения.

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Я хочу выразить свое счастье для всех моих близких, что после семи лет лжи и манипуляций наконец-то победила справедливость. Моя борьба – это борьба против несправедливости. Я выиграл первый матч,

– сказал Платини после приговора суда.

Что известно о деле