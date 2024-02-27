Потерял сознание в собственном доме: врачи борются за жизнь бывшего игрока Арсенала

Серьезные проблемы со здоровьем возникли у шведского полузащитника Мидтьюлланна Кристоффера Ольссона. Футболист в тяжелом состоянии находится в больнице.

Бывший игрок лондонского Арсенала Кристоффер Ольссон 20 февраля потерял сознание у себя дома. 28-летний футболист был срочно госпитализирован.

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Внезапная болезнь воспитанника "канониров"

Сейчас Кристоффер находится в больнице Орхусского университета, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сообщении норвежского Мидтьюлланна отмечается, что врачи еще не установили точный диагноз. Футболист страдает от острого заболевания связанного с головным мозгом, которое не вызвано повреждениями или другими внешними факторами.

После госпитализации Ольссона команда ведущих специалистов Дании работает над установлением диагноза и назначением правильного лечения.

Что известно об Ольссоне