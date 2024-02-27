Потерял сознание в собственном доме: врачи борются за жизнь бывшего игрока Арсенала
Источник:The Athletic
Серьезные проблемы со здоровьем возникли у шведского полузащитника Мидтьюлланна Кристоффера Ольссона. Футболист в тяжелом состоянии находится в больнице.
Бывший игрок лондонского Арсенала Кристоффер Ольссон 20 февраля потерял сознание у себя дома. 28-летний футболист был срочно госпитализирован.
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Сейчас Кристоффер находится в больнице Орхусского университета, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В сообщении норвежского Мидтьюлланна отмечается, что врачи еще не установили точный диагноз. Футболист страдает от острого заболевания связанного с головным мозгом, которое не вызвано повреждениями или другими внешними факторами.
После госпитализации Ольссона команда ведущих специалистов Дании работает над установлением диагноза и назначением правильного лечения.
Что известно об Ольссоне
- Кристоффер Ольссон в 16 лет подписал контракт с лондонским Арсеналом.
- Юному полузащитнику было трудно конкурировать за место в основе, поэтому ради игровой практики его отдали в аренду в Мидтьюлланн. Впоследствии датский клуб выкупил контракт Ольссона.
- Во время игровой карьеры Критоффер играл за шведский АИК и российский Краснодар.
- В 2021 году подписал 4-летний контракт с бельгийским Андерлехтом, в котором играл вместе с украинцем Богданом Михайличенко.
- Летом 2023 года датский Мидтьюлланн во второй раз выкупил права на Ольссона, заплатив Андерлехту 2,8 миллиона евро.
- В составе сборной Швеции полузащитник сыграл 47 матчей.