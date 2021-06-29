Издание отмечает, что у сборной Швеции нет игрока такого калибра как правый хавбек сборной Украины.

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Шведские журналисты ожидают от матча высоких скоростей. Они уверены, что украинская команда более техническая, чем шведская, но и более нестабильная и непредсказуемая.

Швеция же играет в более простой футбол, не имея в составе звезд уровня Андрея Ярмоленко. Но это не значит, что шведы играют хуже,

– отмечает Svenska Fans.

В то же время СМИ справедливо подчеркивают, что на групповом этапе сборная Швеции показала более хорошую командную игру. Поэтому, по мнению шведских журналистов, для победы нужно исключить левую ногу Ярмоленко с игры и играть так, как на групповом этапе.

Кроме хавбека Вест Хэма, в составе сборной Украины журналисты отметили левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, а также нападающего Гента Романа Яремчука.

Матч Швеция – Украина: коротко