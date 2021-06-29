Издание отмечает, что у сборной Швеции нет игрока такого калибра как правый хавбек сборной Украины.
К слову Сенсация или бесславный вылет: какие шансы у Украины победить Швецию на пути в 1/4 финала Евро
Шведские журналисты ожидают от матча высоких скоростей. Они уверены, что украинская команда более техническая, чем шведская, но и более нестабильная и непредсказуемая.
Швеция же играет в более простой футбол, не имея в составе звезд уровня Андрея Ярмоленко. Но это не значит, что шведы играют хуже,
– отмечает Svenska Fans.
В то же время СМИ справедливо подчеркивают, что на групповом этапе сборная Швеции показала более хорошую командную игру. Поэтому, по мнению шведских журналистов, для победы нужно исключить левую ногу Ярмоленко с игры и играть так, как на групповом этапе.
Кроме хавбека Вест Хэма, в составе сборной Украины журналисты отметили левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, а также нападающего Гента Романа Яремчука.
Матч Швеция – Украина: коротко
- Поединок начнется в 22:00 29 июня. Местом "поединка" станет "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго.
- Это будет последний поединок 1/8 финала футбольного Евро-2020. Победитель поединка в 1/4 финала встретится с Англией, которая выбила Германию.
- До этого команды лишь один раз встречались в официальных поединках. Тогда на Евро-2012 сборная Украины победила 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет сборную.