Видання відзначає, що в збірної Швеції немає гравця такого калібру як правий хавбек збірної України.

До слова Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро

Шведські журналісти очікують від матчу високих швидкостей. Вони впевнені, що українська команда більш технічна, ніж шведська, але й більш нестабільна та непередбачувана.

Швеція ж грає в більш простий футбол, не маючи в складі зірок рівня Андрія Ярмоленка. Але це не означає, що шведи грають гірше,

– відзначає Svenska Fans.

Водночас ЗМІ справедливо підкреслює, що на груповому етапі збірна Швеції показала більш хорошу командну гру. Тож, на думку шведських журналістів, для перемоги потрібно виключити ліву ногу Ярмоленка з гри й грати так, як на груповому етапі.

Крім хавбека Вест Хема, у складі збірної України журналісти відзначили лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а також нападника Гента Романа Яремчука.

Матч Швеція – Україна: коротко