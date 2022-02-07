Швед оформил ассист в победном матче Мехелена
7 февраля 2022 , 08:23Читати новину українською
Мехелен 6 февраля принимал Беерсхот в рамках 26-го тура чемпионата Бельгии. Марьян Швед отметился результативным действием.
Очередное результативное действие
Мехелен и Беерсхот выдали настоящую голевую перестрелку с пятью голами. Уже к 20-й минуте счет на табло был 2:0 в пользу хозяев, пишет 24 канал.
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Непосредственное участие во втором мяче Мехелена принял украинец Марьян Швед. Правый вингер отличился ассистом.Интересно. Для Шведа этот ассист стал третьим в сезоне в 21 сыгранном матче. Также в его наработке два гола.
Еще до перерыва хозяева довели счет до разгромного 3:0. А вот после перерыва фанаты увидели еще три мяча в матче, два из которых забили гости. В итоге – 3:2 сложная победа Мехелена.
- После победы клуб украинца с 39 очками занимает 7-е место в Лиге Жупиле.
- Беерсхот на последней 20-й позиции, имея в своем активе 13 пунктов.