Соперники в шоке: Швеция обыграла неуступчивую Словакию и возглавила группу на Евро-2020 – видео

Словакия 18 июня сыграла против Швеции в рамках 2 тура Евро-2020. Хозяева лишь благодаря пенальти одержали первую победу на турнире.

Швеция – Словакия 1:0

Гол: Форсберг, 76

Шведы в первом туре чемпионата Европы-2020 неожиданно забрали очки у сборной Испании. Матч завершился "сухой" ничьей 0:0. Испанские футболисты больше угрожали воротам шведов, но надежно играла оборона.

Словакия сотворила маленькую сенсацию в поединке против Польши. Она в большинстве одолела поляков во главе с Робертом Левандовским 1:2.

Стоит внимания Слезы и поддержка Эриксена: Бельгия создала безумный камбэк с Данией на Евро-2020 – видео

В атаках поединок начали хозяева. Однако территориальное преимущество шведов не превратилась в гол. Костельчик неплохо подал в штрафную соперника, но Ольсен классно сыграл на выходе, ликвидировав угрозу у собственных ворот.

Лустиг отцепился от опекуна, открылся под передачу, но мяч после его удара головой пролетел значительно выше ворот. Довольно равная игра без моментов была на футбольном поле.

Ближе к последней 15-минутке первого тайма команды активизировались у ворот голкиперов. Мяч перешел под контроль футболистов Словакии. Остро было после подачи с углового. Гости нанесли несколько ударов, но все были заблокированы надежной обороной команды. Шведы очень много пространства для действий на собственной части поля давали сопернику.

Удар Гамшика выше ворот завершил первый тайм не слишком зрелищного матча. Команды на двоих нанесли лишь 6 ударов в сторону ворот, из них лишь один был в створ ворот.

Видео лучших моментов первого тайма

Спасительный пенальти

Дуда открылся под передачу Пекарика, решился на удар – мяч пролетел выше ворот. Однако голкипер контролировал ситуацию. На 59-й минуте шведы создали первый действительно опасный момент в матче. Аугустинссон откликнулся на передачу с фланга и головой расстреливал владения Словакии. Вратарь в эффектном прыжке парировал выстрел.

Очень классный второй тайм выдали шведы. Даниэльсон упустил прекрасную возможность размочить нули на табло. Мяч после удара Исаака после углового пролетел выше ворот. Уже через несколько минут нападающий пробивал ногой в угол ворот – снова классно на линии сыграл Дубравка.

На 76-й минуте голкипер Словакии сфолил на сопернике – пенальти. К отметке подошел лидер шведов Форсберг. Вратарь угадал направление удара, но не дотянулся до мяча – 1:0.

Видео пенальти Форсберга

Клаессон пробил в ворота Словакии, но футболисты гостей классно заблокировали удар и перевели мяч на угловой.