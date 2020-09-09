Дубль Роналду приніс перемогу Португалії над Швецією: відео
8 вересня Португалія зустрічалась із Швецією у Лізі націй. Дубль Роналду, який дозволив йому встановити черговий рекорд, приніс перемогу над суперником.
Швеція – Португалія 0:2
Голи: Роналду, 45+1, 72
Вилучення: Свенссон, 44 (Швеція)
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Колосальна перевага гостей
Вже на другій хвилині матчу Швеція могла вийти вперед у рахунку. Адресатом ювелірної поперечної передачі в штрафний майданчик став Берг, який головою відправив м'яч біля стійки, пише 24 канал.
Активний Роналду, який повернувся на поле після укусу бджоли, змарнував чудову нагоду, впритул пробиваючи у центр воріт господарів – Ольсен показав прекрасну реакцію.
Із 44-ї хвилини господарям довелось грати у меншості. Свенссон порушив правила, завдавши удару не по м'ячу, а по ногах суперника. Арбітр без вагань показав другу жовту картку для гравця збірної Швеції. Португалія отримала хороший шанс відкрити рахунок – штрафний удар.
До виконання штрафного підійшов Роналду та вколотив шаленим ударом м'яча у сітку воріт господарів. Він закрутив м'яч у ліву дев'ятку – 0:1.
За сценарієм першого тайму
Талановитий Жоау Фелікс приборкав гарний пас низом і пробив з-за меж штрафного майданчика, але удар виявився невдалим і м'яч полетів на трибуни.
Португалія значно активніше проводила першу 45-хвилинку. Фернандеш приборкав поперечну передачу гарним першим дотиком і пробив з району одинадцятиметрової позначки, але м'яч влучив у поперечину.
Капітан Роналду знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика, зіграв у стінку із партнером по команді та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до правої штанги – 0:2.
Жоау Фелікс відгукнувся на точну передачу на межі штрафного майданчика і сильно пробив у напрямку лівої стійки воріт. Але голкіпер, який вдало обрав позицію, здійснив приголомшливий сейв та перевів м'яч на кутовий.
Підсумковий рахунок зустрічі – 0:2.
Швеція – Португалія відеоогляд матчу