8 вересня Португалія зустрічалась із Швецією у Лізі націй. Дубль Роналду, який дозволив йому встановити черговий рекорд, приніс перемогу над суперником.

Швеція – Португалія 0:2

Голи: Роналду, 45+1, 72

Вилучення: Свенссон, 44 (Швеція)

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Колосальна перевага гостей

Вже на другій хвилині матчу Швеція могла вийти вперед у рахунку. Адресатом ювелірної поперечної передачі в штрафний майданчик став Берг, який головою відправив м'яч біля стійки, пише 24 канал.

Активний Роналду, який повернувся на поле після укусу бджоли, змарнував чудову нагоду, впритул пробиваючи у центр воріт господарів – Ольсен показав прекрасну реакцію.

Із 44-ї хвилини господарям довелось грати у меншості. Свенссон порушив правила, завдавши удару не по м'ячу, а по ногах суперника. Арбітр без вагань показав другу жовту картку для гравця збірної Швеції. Португалія отримала хороший шанс відкрити рахунок – штрафний удар.

До виконання штрафного підійшов Роналду та вколотив шаленим ударом м'яча у сітку воріт господарів. Він закрутив м'яч у ліву дев'ятку – 0:1.

За сценарієм першого тайму

Талановитий Жоау Фелікс приборкав гарний пас низом і пробив з-за меж штрафного майданчика, але удар виявився невдалим і м'яч полетів на трибуни.

Португалія значно активніше проводила першу 45-хвилинку. Фернандеш приборкав поперечну передачу гарним першим дотиком і пробив з району одинадцятиметрової позначки, але м'яч влучив у поперечину.

Капітан Роналду знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика, зіграв у стінку із партнером по команді та надіслав м’яч у сітку ударом впритул до правої штанги – 0:2.

Цим голом португалець встановив черговий рекорд. Роналду став першим європейським і другим у світі футболістом, який перевищив позначку в 100 голів за свою збірну. Лідирує за цим показником Алі Даеї, який забив 109 м'ячів у складі збірної Ірану в період з 1993/06 року.

Жоау Фелікс відгукнувся на точну передачу на межі штрафного майданчика і сильно пробив у напрямку лівої стійки воріт. Але голкіпер, який вдало обрав позицію, здійснив приголомшливий сейв та перевів м'яч на кутовий.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:2.

Швеція – Португалія відеоогляд матчу