Макаренко: Мы в таких обстоятельствах еще не были

Игрок сборной Украины Евгений Макаренко принял участие в традиционной пресс-конференции. Игрок Кортрейка рассказал, что сейчас делает команда.

К слову Свой шанс мы уже потеряли, – Довбик о перспективах выйти в плей-офф Евро-2020

"Мы в таких обстоятельствах еще не были, это наш первый такой опыт на крупных турнирах. К сожалению, мы не смогли выполнить задачу и занять второе место. Сейчас должны нервничать и следить за результатами других команд. Тренируемся в обычном режиме. Вчера в матче Хорватия – Шотландия нас устраивал счет по итогам первого тайма, но...", – сказал Евгений.

Макаренко заявил, что сборная Украины выйдет с тройной мотивацией на потенциальный матч 1/8 финала.

Дай Бог, чтобы все сложилось так, чтобы мы прошли дальше. В таком случае команда будет выходить на поле с тройной мотивацией, чтобы пройти дальше и отблагодарить болельщиков. Это колоссальное удовольствие – видеть такое количество наших фанатов на трибунах в последнее время,

– отметил футболист.

Заметим, что Евгений Макаренко не выходил на поле ни на одном матче Евро-2020.

Сборная Украины после поражения Нидерландам и Австрии и победы над Северной Македонией сохраняет шансы сыграть в 1/8 финала Евро-2020 против победителя группы E или F.

Для Украины это третий чемпионат Европы. До сих пор наша команда ни разу не играла в раунде плей-офф.