Левандовский попытается вывести Польшу в плей-офф Евро-2020: прогноз на матч со Швецией

Сборная Швеции 23 июня сыграет последний матч в группе Е на Евро-2020. Букмекеры оценили шансы соперников в поединке против Польши во главе с Робертом Левандовским.

Матч лидера и аутсайдера группы Е

Это противостояние решит судьбу сборных, которые выйдут в плей-офф Евро-2020. Для Швеции и Польши еще ничего не решено. Шведы перед поединком возглавляют таблицу с 4 очками. Поляки имеют в своем активе лишь один пункт, который заработали в игре против испанцев. Команда во главе с нападающим Робертом Левандовским замыкает группу. Однако победа и результат другого матча может принести полякам билет в 1/8 финала.

Стоит узнать Бомбардиры Евро-2020:автор одного из лучших голов – среди лидеров

В предыдущих встречах шведская команда расписала мировую с Испанией (0:0). А во втором туре минимально обыграла Словакию. Польша же в стартовом поединке неожиданно проиграла все той же Словакии (1:2). В следующей встрече поляки отобрали очки у испанской команды (1:1).

История противостояний

Матч 3-го тура Швеция – Польша состоится 23 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Швеция и Польша 26 раз встречались на одном футбольном поле. Шведы выиграли 14 из 26 предыдущих матчей. Отметим, что в пяти последних встречах победу праздновала шведская команда. В 8 матчах победителями с газона шли поляки. Еще 4 встречи завершались мировыми.

Последний раз эти сборные играли между собой в начале июня 2004 года. Тот товарищеский спарринг завершился победой шведов со счетом 3:1.

Прогноз от Favbet

Букмекеры определились, кому же отдать победу в этой встрече. Преимущество поляков минимальное – 2,57. Победа шведов оценена в 2,71. Мировая в этой встрече не является исключением. Однако такой результат не устраивает обе сборные – 3,40.

Фанаты обеих команд будут праздновать голы от любимых сборных – 1,88. Скорее всего, если поляки первую 45-минутку завершат победой, то уже не выпустят успех из рук – 4,40.

Если кто-то из футболистов отметится дублем, то лучшие шансы у Роберта Левандовского –. Будет ли в игре удаление? Да –. Нет –

Не следует ждать в поединке много голов. Минимальная победа Польши – 6,40. А вот на такую ​​же победу, но уже в пользу Швеции можно сделать ставку с коэффициентом 6,90.

Кто может стать автором гола?