Швеция дальним ударом забила "в раздевалку" Украине: видео

Сборная Швеции не позволила Украине уйти с преимуществом на перерыв в матче Евро-2020. Перед самым перерывом Эмиль Форсберг дальним ударом отличился в воротах Георгия Бущана.

Нападающий шведов Александр Исак сместился с правого фланга и отдал пас на Эмиля Форсберга. Последний пробил уже вторым касанием к мячу.

К слову Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Защитник сборной Украины Илья Забарный пытался заблокировать удар, но смог лишь изменить его траекторию. Как следствие, Георгий Бущан не смог дотянуться до мяча.

К слову, счет в матче открыл левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Он после подачи от Андрея Ярмоленко сильно пробил мимо Робина Ольсена.

Гол Форсберга в ворота сборной Украины: смотрите видео