Рисковал собственным здоровьем ради гола

На 37-й минуте хозяева размочили нули на табло. Позиционную атаку Мьельбю завершил ударом нападающий команды Якоб Бергстрем.

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Форвард замкнул головой верховую передачу во вратарской площадке гостей – 1:0. Все бы ничего, если бы футболист по инерции на большой скорости не влетел в правую штангу. Столкновение было настолько сильным, что ворота, которые защищал голкипер Эстерсунда, согнулись.

Ситуация была опасной для здоровья автора гола. Однако швед быстро поднялся на ноги и побежал радоваться взятию ворот с партнерами по команде.

Для Бергстрема этот результативный выстрел стал вторым в 8 матчах во всех поединках сезона. Также в его активе один ассист.

Его гол не только открыл счет встречи, но и поставил в ней точку – 1:0 победа Мьельбю. После победы клуб с 7 очками идет на 9 месте.

Видео гола Бергстрема