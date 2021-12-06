Швабра, кусок ткани и провальная отмазка: как судьи курьезно забыли флажки на матч
Источник:фейсбук Leon Vurgaft
Забавный эпизод стал матчем чемпионата Израиля между двумя Хапоэлями. Боковые рефери забыли флажки и выкрутились из ситуации с помощью швабры и куска ткани.
Судьи придумали забавное оправдание
Матч элитного дивизиона Израиля начался с эпического момента. Фанаты успели заметить удивительные флажки в руках лайнсменов и сфотографировать этот эпизод.
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Где делись традиционные элементы работы боковых арбитров? Все из-за неосмотрительности судей, забывших взять на поединок обычные флажки. Хотя они решили выкрутиться из ситуации и заверили, что все взяли с собой, но в последний момент кто-то украл флажки из здания стадиона.
Работники арены немедленно решили просмотреть запись с камер, установленных по стадиону. Но не заметили посторонних, заходивших в комнату судей. Похоже, что план рефери провалился. Потому нужно было исправлять эту ситуацию. Матч из-за этого был задержан на 10 минут.
Хенд-мейд от арбитров
Новые флажки судьи смастерили из кусков ткани и палки от швабры. Выглядело это все довольно смешно. Весь первый тайм лайнсмены должны были бегать по линии с этим "хенд-мейдом".
Забавные флажки рефери / Фото facebook.com/sport55
Спас рефери генеральный директор судейского комитета, который привез новые флажки. После этого судьи могут подписывать специальный документ, удостоверяющий, что арбитры взяли флажки на игру.
- К слову, матч между Хапоэлями завершился мировой 1:1. По одному голу было забито в обоих таймах.
- Следует отметить, что гости из Иерусалима с 33-й минуты играли в меньшинстве после удаления.
- Хапоэль Тель-Авив с 16 очками занимает 8-е место. Хапоэль Иерусалим занимает последнюю 14-ю позицию в таблице чемпионата, имея в своем активе 10 пунктов.