Костюк ярко пробилась в основную сетку турнира в Истборне

Марта Костюк 20 июня сыграла в финале квалификации турнира в Истборне (Великобритания). 18-летняя украинская теннисистка вышла в основную сетку соревнований.

Шуай Чжан – Марта Костюк 1:2 (6:4, 4:6, 0:6)

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Лишь по итогам третьего сета была определена победительница матча.

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Костюк начала поединок с 0:2 в свою пользу, взяв один гейм на подаче китаянки. Дальше в игре украинки что-то как будто сломалось. В пятом гейме Чжан вышла вперед в сете 3:2. Далее на корте были сплошные качели – 4:4. Отметим, что Марте удалось отыграть аж четыре брейка соперницы на восьмом гейме и оставить розыгрыш за собой.

Камбэк украинки

Однако этот гейм стал последним для украинки в первой партии –. Отметим, что в этом сете вторая ракетка Украины отдала три гейма на своей подаче. Зато представительница Китая совершила такую ошибку дважды.

Во втором сете теннисистки оказали любезности друг другу, отдав геймы на своих подачах. Но в этот раз Костюк сделала меньше ошибок и повела в счете – 1:2. При счете 4:5 решалась судьба матча – победа китаянки или сет за Костюк. 18-летняя украинка отыгралась 15:0 и сравняла поединок по партиям – 4:6.

Все решалось в третьем сете. Здесь на корте не было равных Костюк, она под ноль взяла партию и завершила матч победой – 0:6.

Костюк сделала за поединок 5 подач на вылет, 4 двойные ошибки и отыграла 9 из 13 брейков. Марта вышла в основную сетку турнира.