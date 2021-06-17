Звездный теннисист объявил об этом шаге в социальных сетях, указав, что это было "непростое решение", но "прислушавшись к своему телу" и "обсудив это с командой", он пришел к выводу, что оно правильное.

Смотрите также FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

"Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко принимать такое решение, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно", – написал Надаль.

Что известно о Надале?