Это неправильно, – Луческу назвал главную проблему Динамо в выступлениях в еврокубках

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відповів на запитання журналістів перед матчем 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійським Штурмом. Он назвал главную проблему команды.

Луческу: Для игроков важно чувствовать болельщиков позади себя

Главный коуч "бело-синих" озабочен тем, что у киевлян нет должной поддержки на трибунах. Поскольку матчи еврокубков Динамо играет вне Украины, соответственно – не все фанаты киевского клуба смогут поддержать футболистов.

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"Я вижу проблему в другом: мы играли с Фенербахче первый матч дома, теперь со Штурмом, и если пройдем дальше, сыграем с Бенфикой тоже дома. Это неправильно, ведь соперники имеют возможность сыграть на своем поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это еще одна сложность для нас… Действительно, 1:0 – это не так много, Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет.

Непросто играть два дополнительных экстратайма на чужом поле, потому что, например, болельщики Фенербахче были невероятными, они создали отличную атмосферу на трибунах. А нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, выехавшие из Украины в Польшу во время войны", – подчеркнул Луческу.

По словам специалиста, футболистам очень важна поддержка родных болельщиков, поэтому соревноваться в таких условиях чрезвычайно трудно.

Конечно, для игроков важно чувствовать болельщиков позади себя, гонящих их вперед. Это еще одна большая проблема для тренера и игроков, вынужденных играть в таких условиях. Но тем более фантастической будет победа, мы будем испытывать двойную радость,

– добавил тренер Динамо.

Ответный матч Штурм – Динамо состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени.

Вторая встреча против австрийцев состоится на выезде, в предыдущем поединке киевляне одержали минимальную победу – 1:0.

Победитель этого противостояния встретится с триумфатором пары Бенфика – Мидтьюлланн.

Заявку "бело-синих" на ответный матч против Штурма можете просмотреть по ссылке.