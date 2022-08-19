Штрафы и снятие очков: что грозит Динамо и другим отступникам за срыв телепула УПЛ

С нового сезона чемпионат Украины по футболу должен транслировать один вещатель. Но некоторые клубы УПЛ не соглашаются на создание телепула.

15 августа на сайте УПЛ опубликовали сообщение о том, что Setanta Sports стала официальным транслятором чемпионата. Контракт рассчитан на 3 сезона, за который компания заплатила 16,2 миллионов долларов.

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Там же было указано и о том, что "Согласно уставу УПЛ, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников". В УПЛ в сезоне 2022/2023 будет выступать 16 команд, так что для положительного решения достаточно было 9 клубов.

Известно, что четыре клуба не поддержали идею передачи Setanta Sports права на трансляцию. Это Динамо, Днепр-1, Заря и Рух. И вроде бы они планируют бойкотировать это решение. Однако такой бойкот для самих клубов может обойтись довольно дорого. И вопрос не только в деньгах.

В дисциплинарных санкциях УАФ теперь есть пункт о наказании для нарушителей договоренности УПЛ с официальным вещателем чемпионата. Речь идет о процедуре аттестации клубов. В ходе аттестации клубы должны предоставить гарантийное письмо об обязательстве "выполнять решение УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) по реализации коммерческих, медиа и других прав на матчи клубных соревнований УПЛ". За невыполнение этих условий предусмотрены соответствующие наказания:

Первое нарушение – штраф 250 тысяч гривен;

Второе нарушение – штраф 500 тысяч гривен и условное снятие трех очков в текущем или следующем сезонах;

Третье и последующие нарушения – снятие трех очков в текущем или следующем сезонах.

Таким образом команды, которые решат не допускать официальных представителей транслятора на стадион, могут быть не только оштрафованы, но и наказаны снятием очков.

Следовательно, за 15 домашних матчей в сезоне, когда "мятежники" не будут допускать официального транслятора, команда заплатит 750 тысяч гривен штрафа и потеряет до 42 очков.

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К примеру, в последнем полном сезоне УПЛ, когда выступало 16 команд (сезон 2012/2013), Динамо набрало 62 очка. Если киевляне и в этом сезоне покажут такой же результат, и накажут их снятием очков, то команда будет находиться на дне турнирной таблицы.

Заря в этом же сезоне тогда набрала 37 очков. Для нее аналогичный результат будет означать пребывание на последнем месте с минусовым показателем.

Что касается Днепра-1 и Руха, то первая команда тогда еще не существовала, а вторая играла на чемпионат Львовской области.