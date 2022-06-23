Шовковский посетил украинских военных на реабилитации в Киеве
23 июня 2022 , 11:51Читати новину українською
Источник:инстаграмм Александра Шовковского
Ассистент главного тренера в сборной Украины Александр Шовковский встретился с военными. Легендарный в прошлом голкипер посетил один из медицинских центров.
Поддержал украинских военных
47-летний специалист решил напрямую поддержать украинских защитников. Александр Шовковский посетил военных находящихся на реабилитации в столице Украины.
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Фотографию из медицинского центра выставила в инстаграмм жена бывшего футболиста.
Шовковский сделал репост и вкратце прокомментировал фото.
Сегодня посетили бойцов, проходящих реабилитацию в Киеве,
– подписал СаШо.
СаШо встретился с военными / Скриншот со старис футболиста
Чем занимается СаШо после окончания карьеры
- Зимой 2017 объявил об окончании профессиональной карьеры. Голкипер почти всю карьеру выступал за киевское Динамо, где Шовковский повесил бутсы на гвоздь.
- В общей сложности за карьеру провел 601 матч.
- С сентября 2018 года начал работать тренером по развитию техники в сборной Украины. А уже с августа 2021 стал помощником главного тренера в национальной команде.
- СаШо уже покидал сборную после ухода Андрея Шевченко, но с приходом Александра Петракова вернулся к работе в главной команде страны.