В моей жизни существовало только две команды: Шовковский трогательно простился со сборной Украины

Ассистент главного тренера национальной команды Александр Шовковский поблагодарил УАФ за сотрудничество. Молодой специалист не исключает своего возвращения в сборную Украины в будущем.

Александр Шовковский вместе со всем тренерским штабом Александра Петракова покинул сборную Украины. Впереди молодого тренера ждут новые вызовы.

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Шовковский поблагодарил УАФ

Легендарный голкипер киевского Динамо четыре года работал помощником главного тренера сборной Украины – сначала в штабе Шевченко, а затем Петракова. Так что перспективный специалист получил неоцененный опыт работы.

Мы всегда смотрим с оптимизмом в свое будущее, но никогда не забываем о прожитом! Я благодарен Украинской Ассоциации Футбола и лично Андрею Павелко и каждому из команды УАФ за этот ответственный четырехлетний период своей работы в штабе главной команды Украины. Это было прекрасно!,

– написал Шовковский.

Как уже сообщалось, СаШо пополнил тренерский штаб киевского Динамо, где будет помогать Мирчи Луческу

"Но сегодня передо мной стоит уже новый вызов. И я с большим удовольствием его принимаю и благодарю Игоря Суркиса и тренерский штаб во главе с Мирча Луческу за возможность присоединиться к команде Динамо Киев. В моей футбольной жизни существовало только две команды. Это Динамо Киев и Национальная сборная команда Украины. И пока так и остается…", – отметил Шовковский.

Шовковский: Я не говорю прощай

Впрочем, легенда Динамо готов вернуться в сборную, если новый тренерский штаб его позовет.

"Но я не говорю прощай... Есть определенные договоренности в том, что если в моих услугах потребуется, то я готов присоединиться к сотрудничеству в новом тренерском штабе национальной жены по совместительству... Но это уже будет решать новый главный тренер сборной Украины по футболу.

А пока, я приложу максимально свои знания и опыт, чтобы сделать свой любимый и знаменитый клуб еще сильнее и лучше! Вместе к Победе! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ!", – написал Шовковский.

Шовковский в сборной