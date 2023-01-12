Олександр Шовковський разом з усім тренерським штабом Олександра Петракова залишив збірну України. Попереду молодого тренера чекають нові виклики.

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Шовковський подякував УАФ

Легендарний голкіпер київського Динамо чотири роки працював помічником головного тренера збірної України – спочатку у штабі Шевченка, а потім Петракова. Тож перспективний фахівець отримав неоцінений досвід роботи.

Ми завжди дивимось з оптимізмом в своє майбутнє, але ніколи не забуваємо про прожите! Я вдячний Український Асоціації Футболу і особисто Андрію Павелко та кожному з команди УАФ за цей відповідальний чотирьохрічний період своєї роботи в штабі головноі команди України. Це було чудово!,

– написав Шовковський.

Як уже повідомлялося, СаШо поповнив тренерський штаб київського Динамо, де буде допомагати Мірчі Луческу.

"Але сьогодні переді мною стоїть вже новий виклик. І я з великим задоволенням його приймаю і дякую Ігорю Суркісу та тренерському штабу на чолі з Мірча Луческу за можливість приєднатися до команди Динамо Киів. В моєму футбольному житті існувало тільки дві команди. Це Динамо Київ та Національна збірна команда України. І поки що так і залишається…", – зазначив Шовковський.

Шовковський: Я не кажу прощавай

Втім, легенда Динамо готовий повернутися в збірну, якщо новий тренерський штаб його покличе.

"Але я не кажу прощавай… Є певні домовленості в тому, що якщо в моїх послугах буде потреба, то я готовий долучитися до співпраці в новому тренерському штабі національної дружини за сумісництвом… Але це вже буде вирішувати новий головний тренер збірної України з футболу.

А поки що, я прикладу максимально свої знання і здобутий досвід задля того щоб зробити свій улюблений і славетний клуб ще сильнішим та кращим! Разом до Перемоги! Слава Україні Слава Нації Слава ЗСУ!", – написав Шовковський.

Шовковський у збірній