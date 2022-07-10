Шовковский: Мы учились вместе в одном классе

Тренер сборной Украины Александр Шовковский отреагировал на смерть бывшего одноклубника Сергея Баланчука, погибшего на войне после артиллерийского обстрела.

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"Очень ужасное известие. Больное... Неотвратимое... Потеря... Сергей Баланчук! 47 лет. Погиб, защищая нашу страну в войне с коварными ничего не чуждающимися решистами. Погиб от вражеской артиллерии под Бахмутом...

Мы обучались вместе в одном классе. Он был лучшим учеником среди всего нашего специализированного футбольного класса и окончил школу с золотой медалью!

Начинали вместе путь в футболе. И, кстати, он первым среди всех нас попал после школы из Динамо-3 в состав дубля Динамо и закрепился в команде… Мы с ним вместе пришли в первую команду Динамо 18 декабря 1993 года, вместе с Сергеем Федоровым", – отметил специалист.

Тренер сборной Украины не сомневается в победе Украины. Он подчеркнул, что нам очень необходимо усиливать внешнее кольцо поддержки, поддержки всего мира.

Свобода – это не то, что вам может дать! Это то, что невозможно унести! Мы боремся, отдавая самое ценное, что у нас есть жизнь сыновей и дочерей нашей Украины,

– добавил Шовковский.

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