Шовковский: Мы учились вместе в одном классе
Тренер сборной Украины Александр Шовковский отреагировал на смерть бывшего одноклубника Сергея Баланчука, погибшего на войне после артиллерийского обстрела.
К теме В Донецкой области погиб бывший футболист Динамо Сергей Баланчук
"Очень ужасное известие. Больное... Неотвратимое... Потеря... Сергей Баланчук! 47 лет. Погиб, защищая нашу страну в войне с коварными ничего не чуждающимися решистами. Погиб от вражеской артиллерии под Бахмутом...
Мы обучались вместе в одном классе. Он был лучшим учеником среди всего нашего специализированного футбольного класса и окончил школу с золотой медалью!
Начинали вместе путь в футболе. И, кстати, он первым среди всех нас попал после школы из Динамо-3 в состав дубля Динамо и закрепился в команде… Мы с ним вместе пришли в первую команду Динамо 18 декабря 1993 года, вместе с Сергеем Федоровым", – отметил специалист.
Тренер сборной Украины не сомневается в победе Украины. Он подчеркнул, что нам очень необходимо усиливать внешнее кольцо поддержки, поддержки всего мира.
Свобода – это не то, что вам может дать! Это то, что невозможно унести! Мы боремся, отдавая самое ценное, что у нас есть жизнь сыновей и дочерей нашей Украины,
– добавил Шовковский.
Что известно о Сергее Баланчуке
- Бывший футболист воевал в Донецком направлении. В ВСУ был призван в конце апреля.
- Экс-футболист погиб под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов на 48-м году жизни.
- За свою карьеру он выступал за Динамо, Ворскле, Металлист и израильский Маккаби. Баланчук также был игроком молодежной сборной Украины.