В общей сложности представители Рейнджерс планируют пожертвовать минимум 72 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины после вторжения России.

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Пожертвования дополнят взнос в размере 15 000 фунтов стерлингов, внесенный благотворительным фондом клуба в начале марта.

Селтик также пообещал поддержку, пожертвовав 10 000 фунтов стерлингов в помощь украинским беженцам.

Между тем, Футбольная ассоциация Шотландии использует товарищескую игру с Польшей в марте, чтобы собрать средства для ЮНИСЕФ.

Игра состоится на "Хэмпден-парк", в четверг, 24 марта. Вместо перенесенного полуфинала плей-офф чемпионата мира по футболу Шотландии против Украины. 10 фунтов стерлингов с каждого проданного билета будут переданы на благотворительность.

Конфликт наносит большой вред многим людям, которые теряют близких, убегают из дома и пытаются найти безопасное место.

– сказал главный тренер Рейнджерс Джованни ван Бронкхорст

"Мы надеемся, что пожертвуя часть нашей заработной платы за март, мы сможем сыграть небольшую роль в больших усилиях по помощи людям, наиболее пострадавшим", – добавил он.